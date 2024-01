Roger Schmidt acredita que o Benfica ainda vai entrar no seu melhor momento da temporada. O alemão confia que a entrada de um lateral-direito e de um lateral-esquerdo vão ajudá-lo de forma decisiva para o que falta da época, apurou o CM.



Com as chegadas de Marcos Leonardo e Gianluca Prestianni, o plantel das águias fica praticamente fechado para o que falta da temporada.









