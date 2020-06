Laterais são dor de cabeça no Dragão

Os castigos de Manafá e Alex Telles abrem caminho a uma defesa inédita no FC Porto, amanhã, frente ao D. Aves (21h15, Sport TV1).

Para a direita, as opções são várias. Corona é a mais recorrente, enquanto o central Mbemba tem sido uma alternativa de recurso (nesta hipótese Diogo Leite teria de fazer companhia a Pepe no eixo da defesa). Há também o jovem Tomás Esteves (defesa-direito de raiz, de 18 anos) que ainda só foi utilizado na primeira equipa num jogo da Taça da Liga (15 minutos na vitória, 3-0, com o Casa Pia).

Do lado oposto e depois da expulsão de Alex Telles (após duplo amarelo diante do Marítimo) há mais interrogações para o técnico Sérgio Conceição. Manafá seria sempre a alternativa ao jogador brasileiro. Com o ex-Portimonense também de fora, o técnico portista terá sempre de apostar numa opção de recurso. O central Diogo Leite pode ser deslocado para a esquerda. Também Tomás Esteves, que tem rotinas de lateral, apesar de ser no lado oposto, é hipótese (embora mais remota) para ser lançado no jogo com o Aves.

Em relação à equipa inicial que bateu o Marítimo (1-0), Otávio deve regressar após cumprir castigo. A possibilidade de Soares voltar ao onze titular também está em cima da mesa.



PORMENORES

Recurso - Alex Telles

O FC Porto interpôs recurso para o Conselho de Disciplina da FPF para tentar a despenalização do castigo a Alex Telles. A decisão deve ser conhecida no dia desta segunda-feira.



Sul-coreano na mira

O defesa-central coreano Kim Min-Jae, Beijing Guoan (China), está a ser seguido pelo FC Porto. O jogador, de 23 anos, é apelidado como o Van Dijk sul-coreano.



Xistra na Vila das Aves

O Conselho de Arbitragem designou Carlos Xistra (Castelo Branco) para dirigir amanhã (21h15) o encontro entre o D. Aves e o FC Porto.