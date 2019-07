Lateral-direito Cajú reforça o Sp. Braga

"Espero trazer muitas conquistas para os adeptos do Sp. Braga. Estou muito feliz . Sou guerreiro", disse esta terça-feira Cajú, reforço dos minhotos. O brasileiro, de 23 anos, assinou até 2023. "O que espero é ter muito sucesso aqui", destacou o jogador na apresentação, que aconteceu nas redes sociais do clube.O lateral-direito esteve no APOEL (Chipre) em 2018/2019, equipa pela qual fez 33 jogos e três golos, por empréstimo do Santos. Foi lá que se formou e subiu a sénior. Representou o clube entre 2014 e 2018.Entretanto, o médio Eduardo deixou de treinar com o plantel principal e foi relegado para a equipa B, por opção de Sá Pinto. Hoje (20h30, Sport TV1), o Sp. Braga apresenta-se aos sócios, frente ao Mónaco.