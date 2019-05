Lateral do Ajax vai cumprir o Ramadão na meia-final da Liga dos Campeões

Noussair Mazraoui vai estar todo o dia de estômago vazio e enfrentar o Tottenham, esta quarta-feira.

18:45

Noussair Mazraoui vai cumprir o Ramadão na meia-final da Liga dos Campeões. O lateral do Ajax faz o costume da religião muçulmana que passa por estar em jejum até ao pôr-do-sol mesmo na quarta-feira, dia em que a sua equipa defronta o Tottenham em partida da segunda mão da competição.



O Ramadão começou no passado dia 5 e vai prolongar-se até dia 04 de junho. O internacional marroquino já se pronunciou sobre o assunto e afirmou, de acordo com o jornal Marca, que não iria consumir qualquer líquido ou sólido até ao jogo da Liga Milionária.

"Vou fazer jejum. Estou habituado. Jogaremos esta quarta-feira às oito da noite e a partir das oito e um quarto posso ir à linha lateral beber o que necessito. Posso fazer isto sempre que jogue", esclareceu o futebolista de 21 anos à publicação espanhola.

Já o fisioterapeuta do clube holandês, Raymond Verheijen, não concorda com a vontade do jogador e sublinha: "Jogar sem comer não é possível. Imagine-se que acaba 0-1 e temos de ir a prolongamento. Espero que os jogadores pensem que isso é impossível. Os músculos contraem-se em excesso".