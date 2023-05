O lateral-direito Max Johnston, do Motherwell (Escócia), é alvo do Sporting. Segundo informações veiculadas pelo portal noticioso Daily Record, o jogador de 19 anos tem estado a ser seguido pelo emblema de Alvalade, com observações recorrentes.



Trata-se de um futebolista cujo perfil encaixa como uma peça de puzzle nas pretensões do Sporting: jovem (é internacional-sub-21 pela Escócia), com elevado potencial e… em final de contrato com o seu atual clube, que não consegue renovar com ele.









