Yvann Maçon, defesa-lateral do Saint-Étienne, é pretendido pelo FC Porto. A informação é avançada em França pelo jornal ‘L’Équipe’, que revela que o agente do jogador de 23 anos esteve na semana passada nos escritórios da SAD do FC Porto.



“Sempre muito atentos ao mercado francês, os olheiros do FC Porto têm como alvo Yvann Maçon”, escreve o diário gaulês, que adianta depois que o negócio poderá vir a fazer-se por um valor entre os três e os cinco milhões de euros.









