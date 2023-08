Lateral Sánchez deve chegar ao Dragão por empréstimo

Está encontrado o concorrente de João Mário para o lado direito da defesa do FC Porto. Jorge Sánchez, defesa do Ajax, deve ser apresentado nos próximos dias.





O lateral mexicano, de 25 anos, deve chegar ao Dragão cedido, ficando a SAD com opção de compra obrigatória por 5,5 milhões se o jogador cumprir pelo menos 25 jogos. Com esta contratação, Sérgio Conceição quer fixar em definitivo Pepê em posições mais ofensivas e que ficaram debilitadas após a saída de Otávio para os árabes do Al Nassr.

Sánchez realizou 25 jogos pelo Ajax na época passada (3 golos e 3 assistências). Conquistou a Medalha de Bronze pelo México, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, e foi titular da seleção no Mundial do Qatar e também na recente Gold Cup, que os astecas venceram ao bater na final o Panamá, por 1-0.Pepe (foto) e Wendell já cumpriram os respetivos castigos e devem regressar à equipa do FC Porto na próxima jornada, no terreno do Rio Ave (segunda-feira, 20h15). Evanilson, Veron e Baró estão fora das opções devido a lesão.