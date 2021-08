Valentino Lazaro e um central por chegar fecham o plantel do Benfica para 2021/2022.A poucas horas do encerramento do mercado de transferências esperam-se muitas movimentações, nomeadamente no que diz respeito a saídas. Contudo, vai dar entrada esta terça-feira nos serviços centrais da Liga a inscrição de pelo menos um reforço: Valentino Lazaro, extremo que pode jogar a lateral-direito, chegou segunda-feira de manhã a Lisboa.