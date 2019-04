Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lazio vence AC Milan em San Siro e garante lugar na final da Taça

Um golo do médio argentino Joaquin Correia bastou para a Lazio garantir um lugar na final da Taça de Itália.

A Lazio foi esta quarta-feira a San Siro vencer o AC Milan por 1-0 e apurar-se para a final da Taça de Itália em futebol, depois do nulo verificado na primeira mão, em Roma.



Um golo do médio argentino Joaquin Correia, aos 58 minutos, num lance de contra-ataque puro, em que teve a assistência de Ciro Immobile para bater o veterano guarda-redes espanhol Pepe Reina, bastou para a Lazio garantir um lugar na final.



No 'banco' da equipa romana sentaram-se dois portugueses, os jovens Pedro Neto e Bruno Jordão, os quais não chegaram a ser utilizados.



A Lazio aguarda o desfecho da segunda mão entre a Atalanta e a Fiorentina, prevista para quinta-feira, depois das duas equipas terem empatado a três golos no estádio Artemio Franchi, na primeira mão, para conhecer o seu adversário da final.