Léa salta do banco para dar triunfo ao Estoril

O Gil Vicente recebeu esta sexta-feira o Estoril e perdeu com um golo solitário de Léa-Siliki. A equipa de Nélson Veríssimo subiu, à condição, ao sétimo posto da tabela geral.O equilíbrio marcou o início da partida. Os minutos foram passando e o Gil Vicente subiu as zonas de pressão. A estratégia funcionou e a equipa de Ivo Vieira criou perigo. Valeu a segurança demonstrada por Dani Figueira, que ia garantindo o nulo no marcador.O Estoril, que passou a ter dificuldades na zona de construção, respondeu mas sempre através de remates tímidos. A exceção foi um remate inesperado de Erison Danilo a obrigar Andrew a defesa segura.Na 2ª metade, o Gil Vicente apostou as fichas todas no flanco esquerdo para chegar à baliza de Dani Figueira com perigo. A tendência da primeira parte acabou por se manter: os galos de Barcelos com maior intensidade ofensiva e o Estoril a responder, a espaços, com perigo.No longo período de descontos (quase 20 minutos, em parte devido à necessidade de trocar um dos árbitros assistentes), Léa-Siliki, vindo do banco, descarregou um balde de água fria nas hostes gilistas e cabeceou para o golo do triunfo. O Estoril soube sofrer e matar o jogo no momento certo.