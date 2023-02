Tudo empatado no intervalo do play-off da Liga Europa. O Sporting, ainda a lamber as feridas da derrota no clássico, só conseguiu empatar no último lance do desafio diante do acessível Midtjylland, da Dinamarca.



Foram cinco as mudanças levadas a cabo por Rúben Amorim no onze face à equipa que saiu derrotada no último fim de semana com o FC Porto para o campeonato.









Ver comentários