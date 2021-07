Leão arruma casa antes da Supertaça

Frederico Varandas pretende resolver os casos pendentes do plantel ainda antes da Supertaça com o Sp. Braga (sábado às 20h45).





As vendas de Sporar aos holandeses do Feyenoord e de Rosier para os turcos do Besiktas estão praticamente acertadas e só aguardam o anúncio oficial. Estes negócios vão permitir à SAD leonina um encaixe a rondar os 10 milhões de euros .