A comitiva do Sporting ficou esta terça-feira presa no controlo de passaportes, no aeroporto, na chegada ao Reino Unido. As filas longas provocaram um atraso considerável no programa leonino - bem mais de uma hora - com o desgaste extra que a situação acarretou.



A conferência de imprensa de antevisão ao jogo em casa do Tottenham começou bem depois do previsto, naquele que é o segundo atraso do Sporting num jogo da Champions.









Ver comentários