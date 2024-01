Foi um Sporting com pressa de chegar aos quartos de final da Taça de Portugal aquele que na terça-feira goleou o Tondela (II Liga), por 4-0, em Alvalade.



Amorim não facilitou e manteve jogadores nucleares no onze titular, com destaque para Gyokeres. Ainda assim promoveu a estreia do Rafael Pontelo, contratado ao Leixões.









