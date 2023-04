Leão de garra cai de pé na Europa

Foi um Sporting de brio e garra aquele que esta quinta-feira empatou com a Juventus (1-1), mas acabou por cair da Liga Europa, devido à derrota na primeira mão em Turim, por 1-0.Amorim pediu calma à equipa, mas o leão entrou com pressa. Com um futebol direto levou perigo à baliza italiana.O Estádio José Alvalade vibrava com a entrada da equipa, mas o balde de água fria chegou pouco depois, quando Rabiot, no seguimento de um canto e, numa jogada confusa, fez o 1-0. Um golo que dificultou ainda mais a tarefa do leão que tinha de recuperar a desvantagem de Turim. Mas este leão europeu é diferente. É destemido. Corajoso.Ergueu-se do murro no estômago dado por Rabiot e foi à luta. Apareceu o desequilibrador Edwards e o todo-o-terreno Ugarte.O jogador inglês parecia uma gazua a abrir espaços na defesa italiana. Numa dessas arrancadas cruzou para a área e Trincão ainda desviou para o poste. A bola acabou por sobrar para Ugarte, que foi derrubado dentro da área por Rabiot. Uma grande penalidade que Edwards assumiu e converteu com classe (1-1).Os italianos encolheram-se. Tal como aconteceu no jogo da primeira mão, que os leões também dominaram. O carrossel leonino criava problemas de marcação na frente. Além do ataque móvel com Edwards, Trincão e Pote, na zona frontal apareciam Nuno Santos, Ugarte e até Diomande a visarem a baliza.Na etapa complementar, a Juve apareceu mais agressiva e esteve perto de marcar em duas ocasiões por Vlahovic.Os leões sacudiram a pressão aos poucos e foram-se instalando junto da baliza italiana, embora sem criar verdadeiras situações de golo. E Esgaio até teve um golo nos pés, com o seu remate a sair forte mas por cima.Já em desespero, foi o central Coates para ponta de lança e quase marcava aos 88’. O leão caiu de pé.Ugarte esteve em todas, atacou e defendeu e até sofreu a falta do penálti. Já Marcus Edwards parece talhado para os grandes jogos.Foi desequilibrador e pode ter ganho mais alguns pretendentes.Esta Juventus não é superior ao Sporting, mas a falta de eficácia do ataque leonino é gritante. Cria boas ocasiões de golo, mas não consegue marcar. Ao alto nível, não se pode falhar tanto.Bem ao assinalar a grande penalidade por falta de Rabiot sobre Ugarte. Alguns pequenos erros a nível de faltas no meio-campo, esteve bem no capítulo disciplinar, mesmo no amarelo a Edwards por simulação."Senti que fomos a melhor equipa mas isso é subjetivo. Tiveram a sorte na eliminatória, fomos melhores nos dois jogos. Tivemos mais que oportunidades para vencer e mudar a eliminatória. É o que tem acontecido esta época. Perdeu-se a eliminatória nos pequenos detalhes", disse Rúben Amorim no final do encontro, visivelmente desalentado com o resultado.Sobre os próximos jogos, o técnico do Sporting disse que só quer vencer o "máximo de jogos possível sem pensar na classificação". Entretanto, Amorim falha o jogo na Liga com o V. Guimarães devido a castigo.