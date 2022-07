O Sporting perdeu este domingo o Troféu dos Cinco Violinos ao sair derrotado nos penáltis (Fatawu falhou) com o Sevilha, por 5-6, após um empate a uma bola no tempo regulamentar.









Rúben Amorim apostou no 3x4x3, com destaque para Gonçalo Inácio a voltar ao lado direito do eixo central e com Paulinho na frente. Os leões até começaram o jogo a pressionar alto junto da baliza dos espanhóis. Mas o futebol estava longe de ser fluído.

E no melhor pano caiu a nódoa, quando Adán numa reposição de bola entregou-a a Óliver Torres que, aproveitando o desposicionamento da defesa leonina, lançou Corona, que fez o 1-0.









Leia também Sporting deixa escapar Troféu Cinco Violinos após vitória do Sevilha nas grandes penalidades A equipa leonina nunca mais se encontrou no jogo. E a saída de Ugarte, com queixas nas costas aos 23’, veio acentuar ainda mais as dificuldades dos anfitriões. Mesmo assim, os leões reclamaram de duas penalidades que foram negadas pelo árbitro. Na primeira, Paulinho (33’) foi agarrado, e na segunda Matheus Reis (46’) sofreu um toque no joelho de Fernando. Antes, na melhor situação de golo dos leões, o remate de Nuno Santos foi defendido por Bono.

Na segunda parte, houve mais Sporting. Amorim deve ter dado um apertão na equipa e esta entrou melhor. Mais forte e mais focada. Adán redimiu-se da falha do golo, com uma grande defesa, e depois só deu Sporting. Sucederam-se os cruzamentos para a área e os falhanços de Paulinho, Pote, Matheus Reis e Edwards.





Com um futebol mais fluído, o golo do empate acabou por surgir por Paulinho. Grande jogada de Pote, que faz um passe a isolar o avançado português, que atira uma bomba para o 1-1, levando a decisão para as grande penalidades. O jovem Fatawu falhou.



jogadores em destaque



Trincão



O reforço leonino ainda está a habituar-se à equipa. Mesmo assim revela bom toque de bola e boas combinações. Aponta as bolas paradas.





Morita



Entrou a frio e só melhorou na segunda parte. Mais confiante e mais entrosado com os companheiros, notabilizou-se na recuperação de bolas e nos passes a rasgar.





Paulinho







Leia também Leão ataca Horta se Matheus Nunes sair Uma bomba repôs a igualdade do marcador. Pediu uma grande penalidade depois de ter sido agarrado ainda na primeira parte.

Pote



Continua endiabrado. Não marcou, mas foi o mais irrequieto e agitador dos leões. Joga em várias posições e tem sempre o golo na mira.





Edwards





Desperdiçou uma boa ocasião de golo, com um remate à malha lateral. O árbitro ainda assinalou uma grande penalidade, mas reverteu a decisão, pois caiu sozinho.



Aplaudido e direto ao onze

Francisco Trincão foi um dos mais aplaudidos durante a apresentação aos sócios. O último reforço leonino a chegar estreou-se este domingo como titular numa linha atacante que deve ser a mais utilizada na próxima época.



Acuña volta e é assobiado

O Sevilha apresentou no onze vários jogadores que já passaram por Portugal. Entre eles Acuña, que foi leão entre 2017 e 2020. O argentino foi assobiado após falta de fair play. Fernando, Óliver e Corona jogaram no FC Porto.



Bragança de muletas

Daniel Bragança subiu ao relvado de Alvalade de muletas. O médio, que recupera de uma cirurgia ao joelho direito, foi um dos mais aplaudidos. Vai ficar com a camisola número 23.



Nova camisola apresentada

O Sporting apresentou este domingo o terceiro equipamento para a nova temporada. A camisola branca, com alguns pormenores em verde, deve ser mais utilizada em jogos da Liga dos Campeões.