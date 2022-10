Rafael Leão destronou Cristiano Ronaldo (Juventus/Man. United) como o melhor jogador português. Na gala da Bola de Ouro, que coroou Benzema (Real Madrid), o avançado do Milan ficou em 14º (a par do brasileiro Fabinho, do Liverpool) e bem à frente de CR7, que foi apenas o 20º, igualando a sua classificação de 2005, ano em que foi nomeado pela primeira vez.Cristiano Ronaldo, de 37 anos, perdeu assim o estatuto de melhor jogador luso, depois de 16 anos no topo. A última vez que CR7 foi o segundo português foi em 2006 (14º), quando Deco terminou em 11º. Ronaldo, que ganhou cinco Bolas de Ouro (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), regista ainda seis segundos lugares (2007, 2009, 2011, 2012, 2015 e 2018) e um terceiro (2019).