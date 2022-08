Noite negra do Sporting, sábado, em Alvalade. Uma derrota inesperada (segunda seguida) diante do D. Chaves que pode deixar os leões a oito pontos dos rivais, logo à quarta jornada.Amorim já tinha dito que era uma opção e no sábado fez essa aposta: Pote no lugar de Matheus Nunes. O primeiro sinal de perigo veio de Nuno Santos, que também surgiu no lugar de Matheus Reis.