Leão em festa com vitória frente ao Portimonense

Mais um jogo, mais uma exibição segura e mais três pontos do Sporting. Embora internamente ninguém o queira admitir, o leão é, sim, o principal candidato ao título. Com 13 pontos, à condição, para o FC Porto, a equipa de Alvalade vai assistir de cadeirão àquilo que os rivais vão fazer, antes de se deslocar ao Dragão, naquele que pode ser o jogo de todas as decisões.

Sem Paulinho no onze (lesão de última hora), Amorim apostou no trio atacante que mais vezes tem sido titular. Destacou-se Nuno Santos, que logo aos 7’ teve uma boa chance. Descaído na esquerda e já na área, atirou para defesa apertada de Samuel. O Sporting saía com a bola jogada das linhas recuadas, obrigando o Portimonense a subir no terreno e a abrir espaços.

Sempre em alta rotação, os leões não deixavam o adversário respirar e pressionavam a última linha defensiva algarvia. Aos 27’, numa bola parada, o Sporting chegou à vantagem. Coates desviou o livre de Pote e encontrou Feddal, que num remate a dois tempos fez o 1-0. Estava quebrada a resistência da formação de Paulo Sérgio, que quatro minutos depois viria a sofrer novo golo. Agora um erro defensivo levou a bola até Nuno Santos, que fez o 2-0 num remate colocado. Respondeu o Portimonense, com o gigante Beto perto do golo.

Logo a abrir o 2º tempo mais um erro do Portimonense deixou Nuno Mendes em boa posição, após recuperação decisiva de Nuno Santos, mas o remate saiu ao lado. Sempre segura, a equipa leonina passou a jogar na contenção com saídas rápidas. Com o relvado a ficar cada vez mais pesado devido à chuva, o Portimonense passou a jogar mais no meio-campo contrário mas sem criar chances. Ainda assim, Salmani teve uma possibilidade para reduzir. Do outro lado, Pote (por duas vezes) esteve perto de consolidar o estatuto de artilheiro da Liga.

Quando faltam 14 jogos (42 pontos), o Sporting (17 vitórias) segue firme, forte e confiante. Quando os rivais ainda têm de jogar, a equipa de Amorim já sabe que, pelo menos, vai manter a diferença para FC Porto, Sp. Braga e Benfica. Para a semana, com vários dias "para descansar, os leões podem dar, no Dragão, uma machadada final nas contas da Liga.