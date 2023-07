O Sporting empatou na quarta-feira com o Genk, 1-1, depois de um erro clamoroso de Matheus Reis, num jogo em que o reforço Gyokeres ficou de fora (jogou com o Farense de manhã) para tristeza dos adeptos leoninos que estiveram no Estádio do Algarve.



A equipa de Amorim apresentou novas dinâmicas, com destaque para Gonçalo Inácio a médio, constituindo um duplo pivô com Morita à frente da defesa.









