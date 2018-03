Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bas Dost volta a meter leão na corrida

Sporting já está a cinco pontos do líder FC Porto e a três do Benfica na Liga.

Por Mário Figueiredo | 01:36

O Sporting reentrou na corrida pelo título, com dois golos do regressado Bas Dost a serem decisivos para derrotar o D. Chaves, por 2-1.



As limitações da equipa leonina ficaram bem patentes no onze apresentado por Jesus, em que a estreia a titular de Misic ou a adaptação de Battaglia a defesa-direito revelavam um plantel curto e sem rotinas.



A verdade é que a equipa do Sporting, apesar da qualidade inegável, não mete medo a ninguém. E foi assim em Chaves. Davidson, William e Nuno André Coelho obrigaram Rui Patrício a grandes defesas (6’, 11’ e 55’). Defesas que valem pontos e motivam os companheiros.



Só à passagem da meia hora os leões criaram perigo. Gelson, na cara de Ricardo, falhou uma boa ocasião de golo. Na etapa complementar, os leões entraram mais atrevidos. Aceleraram processos e encostaram os flavienses às cordas. A entrada de Bas Dost (56’) há muito que era suspirada pelos adeptos. Mas acabou por se revelar na altura certa. Entrou a tempo de resolver o jogo.



A equipa ganhou ânimo. Já havia uma referência na área. Um grande passe de Coates para Rúben Ribeiro, que cruzou para a cabeça do holandês. Estava feito o 1-0. Os flavienses tremeram, mas não caíram. Battaglia ainda substitui Rui Patrício em cima da linha a negar o empate a Davidson. E foi também Battaglia que iniciou a jogada do 2-0. Recuperou uma bola a Platiny e ofereceu o bis ao holandês. Mas a tremedeira leonina voltou quando Coates agarrou Djavan na área. Platiny converteu o penálti e o leão acabou com o credo na boca. Está agora a cinco pontos do líder FC Porto e a três do Benfica.



Rui Patrício é o leão com mais encontros

O guarda-redes do Sporting Rui Patrício fez esta segunda-feira história no jogo em Chaves: ultrapassou Hilário como jogador com mais jogos pelo clube em competições oficiais. O guardião cumpriu esta segunda-feira a 454ª partida de leão ao peito contra os 453 jogos do antigo lateral. A fechar o pódio está Manuel Fernandes, com 436 encontros.



"Fácil marcar penáltis contra o Sporting"

"É muito fácil marcar penáltis contra o Sporting. Primeiro, o Djavan faz falta sobre o ‘Seba’ [Coates] e depois porque a cara vai contra a mão, o árbitro marca penálti, nem foi preciso o vídeo-árbitro", disse Jorge Jesus sobre o lance que deu origem ao 2-1. O treinador do Sporting não escondeu a satisfação por estar de novo na corrida pelo título. "Estamos metidos no pote", disse, acrescentando sobre o jogo: "Na primeira parte não fomos tão fortes como na segunda, mas isso não acontece só com o Sporting. Faltou alguma intensidade." "Nem vamos ter tempo de treinar e só tenho 14 jogadores de campo para o jogo na Rep. Checa. Vou ter de arranjar mais dois."