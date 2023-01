Leão estica venda de Porro até aos 48 milhões de euros

Ainda antes do jogo deste sábado, o Sporting chegou a um entendimento verbal com o Tottenham para a transferência de Pedro Porro. Os ingleses acederam às pretensões leoninas, que conseguiram esticar o negócio até aos 48 milhões de euros.Desde a primeira hora que Frederico Varandas deixou claro que o lateral-direito, que esteve duas épocas e meia em Alvalade, só saía pela cláusula de rescisão. O presidente do Sporting exigiu ainda que os 45 milhões de euros fossem pagos a pronto. Daí que o valor final da transação seja fixado nos 48 milhões de euros: os 3 milhões de euros a mais são para o adiantamento total da verba feito pelo Sporting. Ou seja, os spurs assumem o custo dos juros.Até à hora de fecho desta edição não se sabia como será pago o mecanismo de solidariedade. Este ponto vai determinar o rendimento líquido dos leões neste negócio. É que o Man. City tem direito a 30% da mais-valia da venda de Porro, de 23 anos, depois de descontadas a comissão do empresário e o mecanismo de solidariedade.