Leão europeu sofre para chegar aos 'quartos'

O leão fez uma medíocre exibição e foi castigado com uma derrota.

Por Octávio Lopes | 01:30

Battaglia marcou ontem um golo, no prolongamento, que foi decisivo para o Sporting seguir para os ‘quartos’ da Liga Europa, mas não evitou a derrota (1-2) diante do Plzen, na República Checa. Valeu aos leões o triunfo, por 2-0, na 1ª mão, em Alvalade. A exibição da equipa de Jorge Jesus foi medíocre, tanto atrás como na frente. Na defesa, porque sofreu dois golos, ambos na sequência de lances que permitiram aos adversários surgir soltos na área; no ataque, Bryan Ruiz (duas vezes), Bruno Fernandes e Acuña falharam oportunidades flagrantes. E Bas Dost desperdiçou um penálti.



O jogo começou, praticamente, com o primeiro golo do Plzen: André Pinto ignorou as indicações de Rui Patrício e cedeu canto. Marcado à maneira curta para Kovaric, que cruzou para Bakos, de cabeça e sem oposição credível, bater Patrício. Tinham passado seis minutos. Até ao intervalo seguiu-se um mau espetáculo de futebol. A ‘coisa’ só animou aos 38’: centro de Bruno Fernandes, a bola chegou a Bas Dost que, na área, amorteceu para Bryan Ruiz, na marca de penálti e sem oposição, atirar ao lado.



Na 2ª parte, o leão imprimiu um pouco mais de velocidade e chegou mais vezes à área do Plzen. Logo aos 49’, Fernandes rematou fora da área e Hruska defendeu; na recarga, Acuña começou por acertar no poste e logo a seguir atirou por cima. Seguiu-se novo desperdício: Dost, na área, passou a Ruiz, que atirou ao lado. O Plzen respondeu por Havel: cabeçada, na área, por cima. O 2-0 chegou por Bakos, a concluir uma jogada rápida pela direita. Momentos depois, Kopic apareceu isolado e Patrício defendeu com dificuldade. No minuto 83’, após um livre, André Pinto, na área, sem oposição, atirou por cima. Nos descontos, Dost caiu na área num lance com Reznik. O árbitro marcou penálti. Dost rematou fraco e Hruska defendeu.



No prolongamento, o Plzen começou por assustar num remate de Havel, na área, que Patrício defendeu. Depois, deu mais Sporting. Bruno Fernandes centrou para Ruiz, sem oposição, na área, cabecear para grande defesa de Hruska. Nos descontos da 1ª parte do prolongamento, Bruno Fernandes marcou exemplarmente um canto para Battaglia marcar um espetacular golo de cabeça. O Plzen perdeu gás - mas ainda obrigou Patrício a umas boa defesas - e o Sporting teve mais bola, sobretudo no meio-campo.



Jorge Jesus: "Relvado parecia um batatal"

Jorge Jesus fez duras críticas às condições do terreno de jogo da Doosan Arena. "Este campo estava impraticável. Acho que a UEFA deveria pôr uma norma para que, no treino de véspera do jogo, a equipa da casa não treinasse no estádio. Parecia um batatal. Não se preocupam com a qualidade do jogo", disse o treinador do Sporting.



"Agora chegas aos quartos de final e são equipas de Liga dos Campeões... como o Sporting. É prestigiante para o Sporting, para os jogadores e para mim. Mas eu já estou habituado. É bom e vamos tentar chegar às meias-finais desta competição, independentemente de quem nos calhar no sorteio", garantiu Jorge Jesus.



Análise do jogo



Positivo: Battaglia

Perante uma sucessão de erros na finalização de vários dos seus colegas de equipa e numa altura em que o Plzen estava a um golo de passar para a frente na eliminatória, Battaglia sacou da cartola uma espetacular cabeçada que acabou com o sonho dos checos.



Negativo: UEFA - Relvado e árbitros

Como é possível que, numa prova europeia, a UEFA permita que se jogue num relvado tão mau? É inexplicável. Para que servem os árbitros de baliza se não assinalam falta evidentes perto da área, como sucedeu com Gelson? Rigorosamente para nada.



Arbitragem: Dúvidas no penálti

O alemão Tobias Stieler fez uma exibição razoável. Marcou quase todas as faltas que existiram e puniu bem os prevaricadores. No lance do penálti sobre Bas Dost leva o benefício da dúvida. O holandês levou um leve encosto de Reznik e caiu na área.



Análise dos jogadores



Battaglia - O argentino começou a defesa-direito e cumpriu. Passou para a frente da defesa e o Sporting melhorou. E para culminar a ‘faena’ marcou um golo artístico.

Rui Patrício – No lance do 1º golo do Plzen devia ter saído da baliza. Não voltou a falhar.

André Pinto – Se tivesse seguido as indicações de Patrício não tinha cedido um canto que esteve na origem do 1-0 para os checos. De resto, teve uma atuação razoável.

Mathieu – Deixou Bakos cabecear à vontade no 1-0 para o Plzen. Depois, esteve bem.

Coentrão – Durou os 120 minutos. Acabou estourado. Fez coisas boas e outras assim-assim.

Petrovic – Esteve 67 minutos à deriva.

Gelson – Foi um dos grandes prejudicados com o mau relvado. Contudo, teve boas iniciativas no ataque.

Bruno Fernandes – A espaços, mostrou o que é ser patrão, mas o relvado atrapalhou muito. Marcou o canto do golo leonino.

Acuña – Falhou um golo só com Hruska pela frente.

Bryan Ruiz – É verdade que foi prejudicado pelo ‘batatal’. Porém, também é verdade que falhou dois golos só com o guarda-redes à sua frente.

Bas Dost – Recebeu e segurou muitas bolas no ataq ue. Ofereceu um golo a Bryan Ruiz. Mostrou pouca convicção no penálti que desperdiçou.

Piccini – Entrou mal e melhorou com o tempo.

Montero – Bom trabalho a dar luta e a segurar a bola.

Rúben Ribeiro – Bem nos últimos minutos a guardar a bola.