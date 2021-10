O leão entrou a marcar, falhou muitos golos, mas ainda assim acabou a golear um esforçado Belenenses na 3ª eliminatória da Taça de Portugal. Com Paulinho a não sair do banco de suplentes, Tiago Tomás (bis) foi o homem em destaque no Sporting.O regresso de um grande ao belíssimo Estádio do Restelo foi muito saudado pelos quase 10 mil adeptos de ambas as equipas.