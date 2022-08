Rúben Amorim prepara-se para fazer alterações no onze, no jogo frente ao Estoril (sexta-feira, às 21h15), nomeadamente na defesa. Com cinco golos sofridos nos dois últimos jogos (derrotas com o FC Porto, por 3-0, e Chaves, por 2-0), o técnico do Sporting tem tentado corrigir os erros defensivos apresentados recentemente e vai mexer.









