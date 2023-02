O Sporting voltou a golear o Sp. Braga por 5-0 e aproximou-se da luta por um lugar que dá acesso à Liga dos Campeões, na próxima temporada. Um triunfo justo dos leões que teve início com um bis do japonês Morita.



As duas equipas entraram em campo com mudanças nos onzes, umas por opção e outras devido a castigo.









Ver comentários