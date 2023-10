O Sporting venceu este sábado o Olivais e Moscavide, por 3-1, com uma reviravolta e segue em frente na Taça de Portugal depois de levar uma lição de... humildade.





Num jogo de opostos do futebol nacional, os leões na Liga e o Olivais e Moscavide no Distrital de Lisboa, não se notou assim tanto a diferença entre as quatro divisões que as separam. Amorim mexeu na equipa e na tática, mas a falta de rotinas fez-se sentir e veio acompanhada de um susto. Fresneda com uma entrada desastrada no jogo acabou por cometer uma falta para grande penalidade, quando estavam decorridos sete minutos. Fabrício não tremeu e deu vantagem ao Olivais e Moscavide.