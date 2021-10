Leão mata fome de golos e vence por 2-1 em Arouca

O Sporting saciou a fome de golos com um triunfo sobre o Arouca, por 2-1, beneficiando de um frango do guarda-redes Fernando Castro, num remate de Nuno Santos, para chegar à vitória.Rúben Amorim mexeu na equipa. A defesa foi improvisada com Esgaio no trio de centrais, composto ainda por Coates e Matheus Reis. Nuno Santos jogou a lateral-esquerdo e no miolo Daniel Bragança assumiu o lugar de Matheus Nunes, que jogou a extremo-esquerdo. Ainda se debatiam as opções do técnico quando Matheus Nunes respondeu à questão com um golo. Numa jogada de envolvência de meia equipa, Sarabia assistiu o luso-brasileiro que na posição do ponta de lança fez o golo. O árbitro Rui Costa assinalou fora de jogo, mas o VAR confirmou a legalidade do lance por 27 centímetros.Antes, já Paulinho tinha falhado um golo na cara do guarda-redes. Havia mais Sporting, mas o Arouca nunca abdicou de jogar no contra-ataque. Os seus jogadores caíram várias vezes no fora de jogo, mas causaram alguns calafrios aos leões.No 2º tempo, os arouquenses fizeram jus ao contra-ataque venenoso. Arsénio, na sua área, recuperou uma bola num canto e lançou Bukia, que correu mais de meio campo até cruzar para o golo de Dabbagh. Os leões, desta vez, não tremeram: Nuno Santos desfez a igualdade com uma bomba à entrada da área, num lance em que o guarda-redes Fernando Castro tem culpas. Melhor do que a exibição da equipa de Amorim, foi mesmo o resultado.Matheus Nunes é um fora de série. Notabilizou-se a médio-ofensivo, o que lhe valeu a chamada à seleção portuguesa, mas este sábado jogou a extremo-esquerdo. Cumpriu com classe e até acabou por marcar um golo importante para a equipa.Paulinho tem ajudado a equipa e trabalhado muito, mas a ausência de golos tem afetado psicologicamente o avançado mais caro da história do Sporting. Desgasta-se em discussões estéreis e acaba por deixar uma imagem de ‘bad boy’.Só a preciosa ajuda do VAR evitou que o juiz Rui Costa cometesse um erro grave ao anular o golo a Matheus Nunes. O vídeo-árbitro confirmou que Matheus Nunes estava em jogo por... 27 centímetros. De resto, cumpriu.- Avançado espanhol foi sempre muito dinâmico durante o jogo, ofereceu o golo a Matheus Nunes e fez o passe para o segundo de Nuno Santos. Para além disso, ainda esteve perto de marcar em, pelo menos, duas ocasiões.– Esteve firme até sofrer o golo de Dabbagh.– Conseguiu dar segurança a Adán na entrada da grande área.– Resolveu na defesa com autoridade e ainda tentou marcar de bicicleta.– Passou um pouco despercebido.– Foi o maestro ao lado de Palhinha no centro do terreno e fez a transição para o ataque com grande visão e bons passes.– Esteve um pouco apagado em comparação com outros jogos.– Jogou a extremo-esquerdo e cumpriu. Marcou o primeiro golo depois de bom entendimento com Sarabia e Paulinho.– Sempre agressivo no meio-campo e atento na defesa.– Fez um cruzamento que podia ter dado resultado e fez o segundo golo que deu a vitória.– Esteve na jogada do primeiro golo e ficou perto de marcar.– Entrou na segunda parte para segurar o resultado e conseguiu.– Agitou o ataque com bons movimentos.– Entrou no meio da segunda parte, mas passou despercebido no campo.– Nada a registar.– Ainda lançou Tiago Tomás em profundidade, mas sem sucesso.