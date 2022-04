O Sporting venceu esta segunda-feira o Boavista, por 3-0, numa partida onde jogou mais com o coração do que com a cabeça, mas ficou a apenas um ponto de garantir matematicamente os milhões da Liga dos Campeões.









Os leões não atravessam um bom momento e nem a derrota do líder FC Porto em Braga animou a equipa de Rúben Amorim nos minutos iniciais do Bessa. O Sporting entrou lento de movimentos e com dificuldade em explanar o seu futebol.

Apesar do domínio territorial, foi notória a falta de criatividade da equipa. Tudo feito em esforço. A primeira situação de perigo surgiu num falhanço incrível de Pedro Gonçalves após uma defesa incompleta de Bracali a cruzamento de Nuno Santos. A desinspiração parecia generalizada, mas o Sporting demonstrava alguns laivos de brio e chegou ao golo por Matheus Nunes num golpe de contra-ataque, onde a assistência de calcanhar de Pedro Gonçalves foi meio golo. A vantagem libertou a equipa do trauma dos dois últimos jogos (derrota com o Benfica, que deixou o título bem longe, e a eliminação da Taça de Portugal no Dragão). A formação verde-e-branca cresceu e Sarabia até podia ter ampliado a vantagem antes do intervalo, mas Bracali correspondeu com uma boa defesa.





Na etapa complementar, os axadrezados esboçaram uma reação com remates de De Santis (56’) e de Makouta (58’), naquela que foi a melhor situação do Boavista.





O Sporting, mesmo sem acelerar muito, acabou por aumentar a vantagem num autogolo de Abascal. Edwards rematou contra o defesa e a bola acabou por bater no poste e entrar na baliza, apesar do esforço do guarda-redes Bracali. Uma decisão do árbitro auxiliar, que estava bem posicionado.





Os leões ganharam um novo fôlego e Palhinha ainda cabeceou à trave, mas foi Tabata quem estabeleceu o resultado final com um golo de penálti, a castigar uma falta que sofreu de Abascal. Triunfo justo do Sporting, que reduziu a diferença para o FC Porto. Este leão não está para festas... antecipadas.