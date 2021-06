Leão precisa de 35 milhões de euros em vendas para acabar época sem prejuízo milionário

O Sporting precisa de encaixar à volta de 35 milhões de euros com a venda de jogadores para não fechar a época com as finanças no vermelho. Só a receita extraordinária com a saída de futebolistas pode evitar o prejuízo milionário.O clube de Alvalade fechou o 3º trimestre com um resultado negativo de 23,5 milhões de euros. Este desequilíbrio financeiro vai agravar-se entre os meses de abril e junho devido à quebra nas receitas correntes (direitos televisivos, bilheteira e não só). Apenas a venda de merchandising, potenciada pelo título de campeão, está a evitar um rombo maior.Contudo, este acréscimo na receita com a venda de produtos alusivos ao clube será insuficiente para compensar a subida da despesa com o pagamento de prémios pela conquista da Liga. Daí que seja necessário um grande encaixe com a transação de jogadores.Ao que oapurou, à data de hoje a SAD calcula que sejam precisos pelo menos 30 milhões de euros em mais-valias (valor final das vendas depois de descontados os vários custos, como comissões). Essa quantia será alcançável com a saída de jogadores da formação por 35milhões de euros (atletas adquiridos a outros clubes têm mais-valias inferiores). Nuno Mendes (só sairá por 40 milhões de euros mais variáveis) é quem tem mais mercado.O Sporting já pagou ao Portimonense os 5 milhões de euros previstos para ter direito a 50% de uma futura venda de Tabata. A 3ª tranche, no valor de 2,5 milhões de euros, foi saldada entre os meses de janeiro e março.