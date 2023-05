O departamento jurídico do Sporting vai reunir-se esta segunda-feira, com caráter de urgência, para analisar a possibilidade de avançar com um recurso à suspensão automática de um jogo a Adán, expulso no jogo com o Marítimo (2-1). Os leões aguardam agora pelo relatório de Tiago Martins para decidirem se avançam ou não com o recurso, que visa a despenalização de Adán, de forma a que possa ser utilizado no domingo, no dérbi com o Benfica.









