O Sporting segue para os oitavos de final da Liga Europa de barriga cheia, após uma goleada (4-0) ao Midtjylland, na Dinamarca, que atenua a crise da equipa nas competições internas.



Rúben Amorim mexeu nos laterais da sua equipa, com Esgaio a substituir Bellerín no lado direito e Arthur no lugar de Matheus Reis à esquerda.









Ver comentários