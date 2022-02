Leão tomba no caldeirão da Madeira

O leão escorregou e caiu no Caldeirão. Um empate na viagem à Madeira pode comprometer as aspirações da equipa de Rúben Amorim em revalidar o título, caso o FC Porto cumpra este domingo a sua missão e alargue para oito os pontos de distância. O Benfica também sorri e espreita a hipótese de ficar a quatro do segundo lugar.





Antes dessa matemática, que logo se verá no que resulta no final deste domingo, os números de Rúben Amorim foram outros. Perante três baixas importantes - Palhinha, Pote e Sarabia -, mudou o seu habitual 3x4x3 para o 3x5x2, com Slimani na frente com Paulinho.

O problema é que quem complicou rapidamente as contas todas foi Nuno Santos. Abordagem pouco compreensível a um cruzamento que parecia muito pacífico de resolver. O esquerdino preferiu amortecer para os colegas e a bola acabou em Xadas. O médio maritimista rematou e ainda beneficiou de um desvio em Gonçalo Inácio para o 1-0, logo aos 5 minutos.





O jogo entrou aí numa toada morna e, quando voltou a haver perigo, foi mesmo golo. Jogada de entendimento na esquerda e Matheus Reis a cruzar rasteiro para Slimani marcar pelo Sporting, cinco anos e meio depois de o ter feito pela última vez.





Os sorrisos leoninos ficaram amarelos num instante. No minuto seguinte, golo do Marítimo. O VAR entrou em ação - Xadas estava em fora de jogo no início do lance. Alívio para Rúben Amorim e esperança para uma segunda parte de sucesso.





Não aconteceu. Por muita inércia dos leões e, aos 75 minutos, por muito azar. Com muitas estrelas de fora, também não houve estrelinha. Um grande remate de Pedro Porro foi à barra, caiu na linha e ainda embateu no poste. Inacreditável.





Até final, foi o Coates que nos acuda. O uruguaio, tantas vezes herói, voltou a estar perto do golo. Num dos lances, queixa-se de penálti. O árbitro mandou seguir e, pouco depois, deu o apito definitivo que deixa dragões e águias sorridentes, antes dos respetivos jogos.

+ Um problema dos grandes

O Estádio do Marítimo é historicamente tratado como Caldeirão e historicamente complicado para os três grandes. O FC Porto teve lá um dos seus três empates nesta temporada. Este sábado, foi a vez do Sporting. O Benfica que se cuide, na 32ª ronda.



- Novo ‘fato’ não serviu

Amorim disse-o no final: se a bola de Porro entrasse, tudo estaria bem. Mas os ‘ses’ dão para os dois lados e o Marítimo também teve oportunidades. O novo ‘fato’ do 3x5x2 não serviu ao leão, que perdeu cinco pontos nas duas deslocações às ilhas.



Arbitragem

Queixas de um penálti

Coates mergulha ‘à peixe’ e chega primeiro à bola, com queixas de toque da sola do adversário na cabeça - lance muito difícil para Manuel Oliveira, que mandou seguir. VAR corrigiu erro grave ao anular 2-1. Pisão de Iván Rossi a Slimani ficou sem castigo.

Momentos do jogo

5’

Excelente jogada do Marítimo que resulta num cruzamento de Vidigal na esquerda. Corte disparatado de Nuno Santos a dar a bola a Xadas. O remate do médio desvia em Inácio e entra.



38’

Jogada na ala esquerda leonina, com Nuno Santos a deixar a bola em Matheus Reis, que vai à linha e cruza atrasado e rasteiro. Slimani não falha na cara de Paulo Victor e faz o empate.



75’

Matheus Reis recupera a bola com classe e o lance segue com Nuno Santos e Bragança. Este liberta Porro, que remata forte. A bola vai à barra, cai na linha e bate no poste. Incrível!



Matheus Reis merecia muito mais

Adán – Sem culpas no golo. Só teve de aplicar-se num remate ainda antes do intervalo.

Gonçalo Inácio – Vários passes errados no primeiro tempo. O remate do 1-0 passou-lhe entre as pernas.

Coates – Excesso de confiança levou a algumas desatenções. No segundo tempo subiu e teve chances de fazer mais do que um golo.

Porro – Não teve uma primeira parte boa em termos defensivos. A atacar mostrou a habitual projeção ofensiva. No segundo tempo teve a grande chance da partida, mas a barra e depois o poste evitaram que festejasse o 1-2.

Matheus Reis - Que momento de forma. Mais uma assistência perfeita. No plano defensivo esteve irrepreensível. Não falhou um lance. Se houve alguém que merecia mais era o defesa brasileiro.

Matheus Nunes – Tentou conduzir o jogo ofensivo mas a nova posição não ajudou.

Ugarte – Trabalho invisível importante para empurrar o Marítimo para o seu meio-campo.

Daniel Bragança – Uma das surpresas que não resultaram. Sempre muito amarrado à direita, pouco ou nada criou em termos ofensivos. Saiu em claro défice físico.

Nuno Santos – Erro de principiante no 1-0. Não mais se recompôs e foi o primeiro a ser sacrificado.

Paulinho – Trabalhou muito e tentou várias combinações com Slimani. Sempre longe das zonas de finalização.

Slimani – Sempre muito voluntarioso. Falhou um golo escandaloso mas à segunda não perdoou.

Edwards – Entrou para desequilibrar mas a alteração não surtiu o efeito desejado.

Rúben Vinagre – Cumpriu na esquerda.



Título "fica mais longe"

"Não podemos estar a perder pontos quando temos o jogo controlado", disse Rúben Amorim, técnico do Sporting. "Campeonato? Não fica perdido, mas fica mais longe. Há que digerir bem isso... Agora temos de ganhar os nossos jogos e esperar ver."