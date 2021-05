Leão torce por Bruno Fernandes

A vitória do Manchester United, de Bruno Fernandes, sobre o Villarreal, na final de quarta-feira da Liga Europa vai permitir ao Sporting encaixar mais 1,1 milhões de euros no bolo da Champions.









Num cenário perfeito, o Sporting pode encaixar 30,7 milhões de euros com o ingresso na Liga dos Campeões. Mas para isso acontecer terá de torcer pelo insucesso do arquirrival Benfica, Villarreal, Shakthar Donetsk, Olympiacos e Salzburgo. Equipas que lutam pela presença na fase de grupos e que têm um ranking da UEFA a dez anos melhor do que o do Sporting (34º lugar).

O campeão nacional já tem garantido neste momento 25,222 milhões de euros (15,25 milhões pela participação na fase de grupos e 9,97 milhões pelo tal ranking, no qual é 24º entre as equipas já qualificadas).





É aqui que Bruno Fernandes pode ajudar. Como o Manchester United já está apurado via campeonato, se vencer a Liga Europa afasta o Villarreal, que também tem um ranking melhor do que os leões e permite o tal encaixe de 1,1 milhões, verba por cada posição ganha no ranking. O triunfo dos red devils deixa os espanhóis de fora, o que abre vaga para o terceiro qualificado em França (Mónaco), que está atrás dos leões.

pormenores



Benfica pode ajudar



Se o Benfica falhar a fase de grupos da Liga dos Campeões, o Sporting arrecada mais 1,1 milhões de euros. As águias vão disputar a 3ª pré-eliminatória.





FC Porto recebe 38,5 M €



O FC Porto vai receber à cabeça 38,5 milhões de euros pelo acesso Champions (15,25 M € pela fase de grupos e 23,25 M € pelo ranking, onde é 13º).







Matheus teve de correr para pagar Amorim

“Até o míster Rúben Amorim, durante os treinos, brincava e dizia para correr mais em campo, porque tinha de pagar a contratação dele [risos]”, revelou Matheus Nunes em jeito de brincadeira, numa entrevista ao site UOL Esporte, para explicar a declaração do presidente Frederico Varandas, que tinha dito que só o médio brasileiro iria valorizar e pagar o treinador, que custou 12 milhões de euros ao Sp. Braga. Matheus Nunes, uma das figuras do título leonino com golos decisivos ao Benfica (1-0) e Sp. Braga (1-0), confidenciou ainda que nunca sentiu “pressão” por essas palavras do líder e não tem dúvidas de que Amorim “será um grande treinador”.