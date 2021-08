Leão tropeça no Minho frente ao Famalicão

O Sporting perdeu este sábado em Famalicão os primeiros pontos na Liga, antes da paragem do campeonato para os compromissos das seleções. Num jogo intenso e com resultado imprevisível, Adán evitou males maiores para o campeão nacional.Rúben Amorim mudou três peças face ao último onze e o Sporting entrou muito bem: a mandar, perigoso, mas sem eficácia. Jovane Cabral, Paulinho e Pedro Gonçalves tiveram possibilidade de marcar, numa altura em que o Famalicão ainda se arrumava em termos defensivos.Mas à passagem dos 20 minutos, a equipa da casa passou a ter mais bola e passou a ser mais venenosa nas transições. Os quatro da frente deram muito que fazer à defesa campeã nacional. Sob a batuta de Iván Jaime, a equipa de Ivo Vieira fez brilhar o espanhol Adán na baliza leonina. Em dois lances, Ivo Rodrigues, isolado, permitiu grandes intervenções ao guarda-redes verde-e-branco.O Sporting, neste período, nunca se encontrou, até porque Matheus Nunes e João Palhinha – ao contrário do habitual – não conseguiram travar o meio-campo contrário, que quase sempre surgiu em superioridade numérica.No arranque do segundo tempo, o Famalicão voltou a assustar com Iván Jaime a atirar muito perto da baliza de Adán. Depois, Amorim fez entrar Porro e Nuno Santos e os dois foram protagonistas de uma grande chance. O lateral cruzou para Nuno Santos atirar ao poste. O jogo estava bom e intenso, com o Sporting por cima. Porro tentou a sorte do meio da rua e quase marcava.Depois, numa jogada individual de Iván Jaime (sempre ele) o Famalicão chegou ao golo. Nuno Mendes fez a meias com Inácio autogolo quando a bola já seguia para a baliza.O leão não se rendeu e João Palhinha aproveitou para empatar após canto. Logo a seguir Paulinho quase fazia o segundo, mas Luiz Junior defendeu com dificuldades.Mais com o coração, o Sporting tentou chegar à vitória mas o Famalicão esteve sempre concentrado e até esteve perto de marcar. Adán salvou o leão. Quase no último lance, o Sporting, através de Pedro Gonçalves, quase marcava.Rúben Amorim continua sem vencer o Famalicão desde que chegou a Alvalade e pode ver o Benfica isolar-se este domingo na Liga.Iván Jaime foi o expoente máximo de uma equipa que dividiu o jogo e justificou por completo a conquista do primeiro ponto na Liga. Marcos Paulo e Pickel, reforços de última hora, dão mais qualidade à equipa, que promete crescer ainda mais. Goleadores, mas poucoPaulinho voltou a não aparecer quando a equipa mais precisava. Dois cabeceamentos em que podia ter feito melhor. Mas não foi o único. Pedro Gonçalves, melhor marcador da última temporada, também não quis nada com os golos.Foi rápido a mostrar amarelos para tentar segurar o jogo. Depois disparou em todas as direções em alguns lances que não se justificavam. Palhinha viu o segundo amarelo ser-lhe perdoado duas vezes, depois de um primeiro sem razão.Pedro Gonçalves, livre de marcação no coração da área, atira ao lado num lance em que habitualmente não perdoa.Ivo Rodrigues surge na cara do guarda-redes Adán, mas o espanhol foi gigante e com uma palmada tirou o golo ao famalicense.Iván Jaime tem uma jogada fantástica antes de assistir Ivo Rodrigues, que remata, mas na confusão é Nuno Mendes quem faz autogolo.João Palhinha, pelo segundo jogo consecutivo, faz o empate após canto de Pedro Porro mas não evita a perda dos primeiros pontos.Fernando Santos convenceu Matheus Nunes a representar Portugal, abdicando da chamada à seleção brasileira. Ao que oapurou, o selecionador conversou com o médio do Sporting, revelando-lhe que conta com ele a médio prazo. O jogador acolheu os argumentos de Santos e, tudo indica, vai optar por representar a seleção portuguesa. Matheus Nunes foi chamado por Tite, selecionador brasileiro, mas a convocatória surgiu depois do prazo regulamentar, pelo que o Sporting não é obrigado a ceder o atleta.O Sporting não perdeu este sábado em Famalicão e a Adán o deve. O guarda-redes espanhol fez um punhado de enormes defesas que garantiram o ponto aos atuais campeões nacionais.Tolhido pelo cartão amarelo que viu aos 5’, jogo pouco conseguido.Não teve uma noite muito feliz.O chefe da defesa foi obrigado muitas vezes a dar o grito de alerta à equipa.Fechou pela esquerda e teve muito trabalho.Outro jogador que não fez um jogo bem conseguido, apesar dos arranques à esquerda.Patrão do meio-campo, fez o golo do empate e viu Veríssimo perdoar-lhe a expulsão.Brilhante noutras partidas, desta vez esteve pouco em jogo.Perdida infantil aos 2’ e pouco mais fez.Não marcou o golo da ordem e esteve muito longe da área.Fez o que Amorim lhe pediu, baixando para ir buscar a bola. Não aproveitou as oportunidades.Entrou e dois minutos depois atirou ao poste. Agitou o jogo mas sem grande eficiência.Entrou a todo o gás, tentou marcar e fez cruzamentos perigosos.Tentou resolver, sem sucesso.Distribuiu jogo com qualidade.Quase nada fez."O jogo nunca esteve controlado. O grande problema foi com bola, não impusemos a nossa forma de jogar", admitiu este sábado Rúben Amorim após o jogo. "O Famalicão teve muito espaço que demos entrelinhas para as transições", acrescentou o técnico.