Leão volta a sorrir

Edwards - O inglês participou nos três golos do Sporting. Lançado por Amorim aos 33’, revolucionou o jogo, arrasou a sua antiga equipa com jogadas de craque e bons pormenores técnicos.





Adán – Noite muito tranquila do guardião. Não fez uma única defesa.





Porro – O lateral/extremo direito corta, corre, centra, marca os livres e golos. Está muito forte e confiante.





Gonçalo Inácio – Perda de bola infantil e depois acertou marcação aos fracos rivais.





Coates – O líder teve pouco trabalho. Saiu pela gestão de esforço e condição física.





Matheus Reis – Grande jogo do defesa-central e/ou esquerdo. Esteve em dois golos e participou em várias jogadas.





Ugarte – O operário do costume a correr e cortar jogo adversário. Merece descanso.





Nazinho – Duas incursões pela esquerda e centros tensos. Saiu por mudança tática.





Morita – Aos 20’ rematou para boa defesa de Varela. Fez o 2-0 após centro de Edwards.





Arthur – Primeiro entre linhas e depois encostado à esquerda, criou muito perigo. Pede mais tempo de jogo.





Pote – Aos 18’ recebeu com categoria e rematou ao lado. Fez vários remates mas este sábado não foi feliz a concretizar.





Paulinho – Um avançado vive de golos, mas este desfruta do jogo a abrir espaços para os colegas.





Rochinha – Dinamizou o meio-campo com transições rápidas pelo centro.





St. Juste – O central é muito rápido e corta pelo seguro. Este sábado não comprometeu.





Sotiris – Entrou para ocupar os espaços antes ocupados por Ugarte.





Trincão – O flanco direito foi todo seu. Dinâmico, mas nem sempre decidiu bem.



Claques atacam Varandas

Em pleno conflito com a direção do clube, duas das claques do Sporting mostraram este sábado tarjas a atacar Frederico Varandas. "A única obrigação é a demissão", escreveu o Directivo Ultras XXI. "Amorim, a culpa não é tua", acrescentou a Juventude Leonina.

O Sporting regressou este sábado às vitórias, após as derrotas com Arouca e Eintracht Frankfurt, construindo um resultado confortável após a expulsão de Afonso Freitas, logo aos 26 minutos.Rúben Amorim exigiu aos jogadores uma reação e os jogadores cumpriram. Houve muito empenho, fluxo ofensivo, mas as carências na finalização continuam bem patentes.E a verdade é que os golos só surgiram após a expulsão de Afonso Freitas (26’). Com mais um elemento, Amorim optou por tirar Nazinho para fazer entrar Marcus Edwards. E a mudança resultou, pois com o inglês vieram os golos.A saída de Nazinho empurrou o central Matheus Reis para a lateral, num período em que o técnico leonino recorreu a uma defesa de quatro elementos. E Matheus trouxe profundidade ao flanco e ,após um bom trabalho individual na área, cruzou para o cabeceamento de Porro. A bola ainda desviou em Edwards e enganou Bruno Varela. Estava feito o 1-0 e Alvalade respirava de alívio.Ainda os vimaranenses procuravam acertar as marcações na defesa e já Alvalade festejava o segundo golo do encontro, desta feita por Morita, que emendou ao segundo poste um cruzamento de Edwards, que trabalhou muito bem a bola.O Sporting foi para o intervalo em vantagem e Amorim começou a gerir o plantel. Trocou Morita, que vinha de uma lesão, e colocou Rochinha para ganhar ritmo. Pote foi para médio-ofensivo para aumentar a sua rodagem nessa posição.Os leões não precisavam de acelerar muito para criar perigo. Com mais um elemento, ganhavam supremacia em qualquer zona do terreno. E Edwards, que revolucionou o jogo leonino, acabou por ver o seu esforço premiado com um golo. O extremo inglês rematou forte, ainda fora da grande área, com a bola a desviar na cabeça de Bamba e a entrar na baliza sem dar hipóteses a Bruno Varela. Tudo corria de feição ao leão, que procurava afastar o cenário de crise acentuada com a eliminação dos oitavos de final da Liga dos Campeões.Paulinho tanto batalhou que ainda conseguiu marcar um golo, mas após a consulta do VAR o lance foi anulado. Triunfo justo e incontestável da equipa de Rúben Amorim, que beneficiou da expulsão do jogador vimaranense.+ O extremo inglês Edwards entrou aos 33 minutos e teve papel ativo nos três golos. No primeiro, de Porro, a bola desvia nele e entra; no segundo, de Morita, é ele quem faz a assistência, e marcou o terceiro num remata de fora da área.Uma entrada fora de tempo sobre Porro (17’) e uma falta dura sobre Gonçalo Inácio (26’) resultaram na sua expulsão e comprometeram a estratégia dos vimaranenses para o jogo com o Sporting. Uma expulsão que precipitou a equipa na derrota.Bem no capítulo disciplinar e na expulsão de Afonso Freitas, que até poderia ter visto o cartão vermelho direto face à dureza da sua entrada sobre Gonçalo Inácio. Golo bem anulado a Paulinho, que estava em fora de jogo por 43 centímetros.