Agora no Campeonato do Portugal (4º escalão), eliminou o Arouca (1-1 e 2-1 nos penáltis), da I Liga. A passagem à ronda seguinte deixou as gentes de Leça da Palmeira cheias de orgulho. “É um sentimento ótimo, principalmente pela equipa que lidero e com quem trabalho todos os dias. Os jogadores são os grandes responsáveis.”, disse Luís Pinto, treinador da equipa leceira.



O papel de ‘tomba-gigantes’, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, serviu como uma luva ao Leça FC, que já andou no escalão principal.Agora no Campeonato do Portugal (4º escalão), eliminou o Arouca (1-1 e 2-1 nos penáltis), da I Liga. A passagem à ronda seguinte deixou as gentes de Leça da Palmeira cheias de orgulho. “É um sentimento ótimo, principalmente pela equipa que lidero e com quem trabalho todos os dias. Os jogadores são os grandes responsáveis.”, disse Luís Pinto, treinador da equipa leceira.

O próximo sorteio pode ditar um embate com um dos três grandes. No entanto, a preferência por um jogo de ‘sonho’ ou contra uma equipa acessível é quase indiferente. “Seja qual for o adversário que nos sair, queremos é continuar a competir por nós, queremos acreditar que onze contra onze… tudo é possível”, frisouLuís Pinto. “Acredito que em todas divisões se consegue encontrar bons trabalhos, bons treinadores e jogadores. Por isso, atualmente, é muito mais difícil vencer jogos do que há alguns anos, se calhar, eram mais acessíveis”, concluiu o técnico.

desafio de ser os melhores do mundo em cada treino



O Leça é 3º classificado da série C do Campeonato de Portugal. “Temos dado conta do recado. No início, lancei um desafio aos jogadores: cada treino, cada folga, cada jogo, serem os melhores do mundo, para estarmos preparados para o próximo jogo”, diz Luís Pinto, jovem treinador de 32 anos. “Isso reflete-se no trabalho e é assim que queremos continuar”, garante.