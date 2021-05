O Leicester, que teve Ricardo Pereira no banco, conquista pela primeira vez a Taça de Inglaterra.Triunfo dos foxes, por 1-0, diante do Chelsea, com um golo de Tielemans aos 63 minutos a ser decisivo.Os londrinos ainda empataram já na reta final, mas a festa foi anulada pelo VAR por fora de jogo de Ben Chilwell.A final contou com 21 mil adeptos nas bancadas de Wembley.Em atualização