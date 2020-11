Contra a força não há resistência. O Sp. Braga perdeu esta quinta-feira por 4-0 frente ao Leicester, em Inglaterra, na 3ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, caindo para o 2º lugar do Grupo G, cuja liderança partilhava com os britânicos, que têm outra pedalada. Os bracarenses tiveram, assim, um mau ensaio para o jogo de domingo na Luz.









A grande figura do encontro foi o ponta de lança Iheanacho, que marcou dois golos e fez a assistência para o terceiro, em que, aos 67 minutos, Dennis Praet teve apenas de encostar para o fundo da baliza.

A primeira parte foi pautada pelo equilíbrio, exceção feita ao lance do golo, em que o pêndulo James Maddison serviu de forma primorosa Iheanacho para o primeiro do encontro.





A segunda metade foi muito diferente. Abriu com o segundo do Leicester, logo ao minuto 47, seguiu, aos 67’, com o 3-0, e terminou, aos 78’, com um golo de James Maddison, com a defesa arsenalista a dormir.