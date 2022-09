Leipzig despede treinador Domenico Tedesco após goleada com Shakhtar

O Leipzig dispensou esta quarta-feira o treinador de futebol Domenico Tedesco, um dia após a derrota caseira por 4-1 com os ucranianos do Shakhtar Donetsk, para a Liga dos Campeões, anunciou o clube do avançado português André Silva.

Tedesco, de 36 anos, não resistiu aos resultados medíocres no inicio desta temporada, com apenas duas vitórias -- uma delas para a Taça frente a uma equipa do quarto escalão - em oito jogos, depois de ter levado a formação de Leipzig à maior conquista nos seus 13 anos de história, à vitória na Taça da Alemanha, na época passada.

"Por isso, Domenico e o seu 'staff' merecem a nossa gratidão", afirmou o diretor executivo do clube Oliver Mintzlaff, no comunicado em que é anunciado o despedimento do técnico, que tinha chegado ao clube a meio da época passada, sucedendo a Jesse Marsch.

Antes da goleada na estreia no Grupo F da Liga dos Campeões, na terça-feira, o Leipzig, atual 11.º classificado da Bundesliga, com cinco pontos em cinco jogos, já tinha sofrido outras duas pesadas derrotas em 2022/23, por 4-0 no terreno do Eintracht Frankfurt, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, e por 5-3 com o decacampeão Bayern Munique, na Supertaça da Alemanha.

"Após o nosso medíocre início de temporada na Bundesliga, com cinco pontos em cinco jogos, juntamente com as recentes derrotas frente ao Eintracht e ao Shakhtar, acreditamos que uma mudança no comando técnico é a ação certa para mudar rapidamente o rumo dos acontecimentos", prosseguiu Oliver Mintzlaff.

Os próximos jogos do Leipzig vão ser frente a Borussia Dortmund, em casa, no sábado, para a Bundesliga, e no terreno do campeão espanhol e europeu, Real Madrid, na quarta-feira, para a 'Champions'.