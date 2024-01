A cidade de Leiria vai ser reforçada com 13 câmaras de videovigilância, a acrescentar às atuais 19, durante os jogos da final da Taça da Liga, revelou na segunda-feira o subintendente Abel Batalha, adiantando que o dispositivo de segurança inclui elementos de todas as valências policiais dos comandos de Leiria, Lisboa, Braga e da Unidade Especial de Polícia.





Abel Batalha falava na apresentação do plano de segurança do evento, que vai levar a Leiria milhares de adeptos, para ver jogar esta terça-feira o Sp. Braga com o Sporting e na quarta-feira o Benfica com o Estoril. São jogos de “risco elevado nível 1” e a final é sábado. “Contamos com casa cheia para todos os jogos”, disse Roberto Domingues, diretor de segurança da Liga Portugal, apelando a que “cheguem cedo”.