Leixões deteta casos de Covid nos sub-23 e tem 18 jogadores em isolamento

O Leixões anunciou esta quarta-feira que 18 jogadores dos sub-23 e um elemento da equipa técnica estão em isolamento profilático por terem sido detetados casos positivos do novo coronavírus.

Em comunicado, a SAD leixonense diz que "tem estado em contacto com o delegado de saúde local e a cumprir todos os protocolos estabelecidos".

O Leixões preferiu não divulgar quantos jogadores contraíram o novo coronavírus, remetendo para o comunicado as informações disponíveis para já, mas os primeiros casos na equipa de sub-23 surgiram já no final da semana passada e a esses somaram-se outros nos dias seguintes.

Os jogadores da equipa principal e os sub-23 efetuam testes regulares e de acordo com o protocolado.

A equipa leixonense de sub-23 tem jogo marcado para o próximo sábado, com a Académica, às 11:00, no Estádio do Mar, em Matosinhos.