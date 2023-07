Leixões garante que não teve salários em atraso

O Leixões garantiu ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) que os 4630,34 € que pagou no dia 10 ao jogador Zé Eduardo não têm a ver com salários em atraso [época 2022/23], ao contrário do que sustenta o Sp. Covilhã na providência cautelar que interpôs no mesmo tribunal.



Os serranos pedem que o Leixões seja afastado da II Liga, por não cumprir as regras de licenciamento, e acusam o clube de ter entregado na Liga uma “declaração falsa” ao garantir que não tinha ordenados em atraso quando se inscreveu para a nova época, como o Correio da Manhã noticiou.









