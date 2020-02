Leixões Sport Club afastado do futebol profissional no âmbito do processo Jogo Duplo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Leixões Sport Club foi esta sexta-feira afastado do futebol profissional no âmbito do processo Jogo Duplo. O clube (que, também esta sexta-feira, venceu por 1-0 o Benfica B, numa partida da 23ª jornada da II Liga) foi condenado à proibição de participar na I e II Liga nos próximos dois anos.Cinco dos 27 arguidos deste caso - cujo julgamento começou em fevereiro de 2018 - foram condenados a penas de prisão efetivas. ...