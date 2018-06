Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lema chega e afasta Luisão do Benfica

Capitão, de 37 anos, vai ter ainda menos oportunidades devido à forte concorrência.

Por António Martins Pereira | 09:51

Cristian Lema é o segundo defesa-central contratado pelo Benfica para a nova época e é mais um jogador que vai tirar espaço a Luisão no plantel.



Pela forte concorrência, o capitão de equipa, de 37 anos, deverá abordar a próxima temporada como uma fase de transição do fim de carreira como futebolista para o início do percurso como dirigente do clube da Luz, apurou o CM.



A confirmar-se a continuidade de Jardel e Rúben Dias e juntando as contratações de Conti e Lema, espera-se que as oportunidades para Luisão dar o seu contributo em campo sejam muito reduzidas. Nesse sentido, o brasileiro deverá começar, de forma mais constante, a integrar os trabalhos da estrutura do clube da Luz para, num futuro próximo, assumir um cargo, por exemplo, no departamento de Relações Internacionais.



Ainda assim, o capitão começará a época às ordens de Rui Vitória e espera-se até que acerte a renovação de contrato, como jogador, até junho de 2019.



Luisão frequentou uma pós- -graduação em Treino de Futebol de Alto Rendimento na Faculdade de Motricidade Humana, e, sabe o CM, tem procurado aperfeiçoar a língua inglesa numa perspetiva de futuro.



Entretanto Lema foi apresentado como reforço do Benfica para as próximas cinco épocas. "Não vou desaproveitar esta oportunidade. Tenho muito para dar", disse o central ontem à BTV.



Torres ‘espera’ por Salvio



Joaquín Torres, extremo de 21 anos, é um dos jogadores na lista de potenciais reforços para o Benfica, mas uma eventual transferência está, nesta fase, dependente do futuro de Salvio, apurou o CM.



O extremo, que está ao serviço da Argentina no Mundial, é seguido por vários clubes europeus, nomeadamente italianos, e pode ser negociado por um valor a rondar os 15 milhões de euros. Nesse caso, as águias poderiam avançar para Torres, um jovem valor argentino que brilhou no Newell’s Old Boys.