Lenda do Manchester United provoca adeptos do Arsenal em voo low cost para o Porto

O antigo central do Manchester United, Rio Ferdinand, voou esta terça-feira para o Porto, num avião da Ryanair cheio de adeptos do Arsenal, rivais do ex-clube do internacional inglês."Olá. Quero apenas dizer que é um prazer viajar com adeptos do Arsenal. Devo dizer que o Saka é um jogador maravilhoso, mas não de classe mundial. Será um dia, mas para já não", disse o jogador no intercomunicador dos assistentes de bordo.Os adeptos do clube londrino viajam para a cidade invicta onde, esta quarta-feira, defrontam a turma de Sérgio Conceição. O jogo entre Arsenal e FC Porto, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, acontece às 20h.