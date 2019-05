Lendas do futebol inglês festejam o golo de Lucas Moura de forma ferverosa

Glenn Hoddle protagonizou, na passada quarta-feira dia 08, um momento único ao festejar o último golo, aos 90+6 minutos da partida que valeu ao Tottenham um passaporte para a final da Liga dos Campeões, juntamente com Rio Ferdinand.

O ex-treinador e jogador do clube inglês, que recuperou de uma paragem cardíaca sofrida há sete meses atrás, não escondeu o seu entusiasmo ao assistir ao golo do avançado do Tottenham contra o Ajax.

O Tottenham foi protagonista, numa das reviravoltas mais épicas do futebol internacional, ao qualificar-se para a final da Liga dos Campeões frente ao Liverpool.

É de relembrar o hat-trick feito por Lucas Moura que marcou os três golos que deram a vitória aos Spurs frente ao Ajax.

Rio Ferdinand e Glenn Hoddle faziam comentários para o canal BT Sport enquanto assistiam ao jogo e pularam da cadeira em extâse após o golo no último minuto.

"Estou feliz por estar aqui e poder viver isto", declarou a lenda do Tottenham.





Ver esta publicação no Instagram Glenn, Are you ok...are you ok ? #UCL #Spurs Uma publicação partilhada por Rio Ferdinand (@rioferdy5) a 8 de Mai, 2019 às 11:57 PDT