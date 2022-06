Notícias provenientes de Espanha dão conta que o FC Porto, através do empresário Jorge Mendes, apresentou ao Barcelona uma proposta pelo defesa-central Clément Lenglet, em regime de empréstimo com a duração de uma temporada. Contudo, segundo as mesmas informações, as pretensões dos responsáveis dos azuis-e-brancos podem esbarrar na forte concorrência do Tottenham, que também está na corrida e pode avançar com uma oferta pelo passe em definitivo.









