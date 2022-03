Leão cai de pé em Manchester

O Sporting está fora da Champions, como era esperado, depois do 5-0 da 1ª mão. Mas esta quarta-feira, em Manchester, empatou e mostrou qualidades que atenuaram, pelo menos um pouco, o desnível verificado em Alvalade.Amorim prometeu apresentar uma equipa para discutir o resultado e limpar a imagem da goleada sofrida em Portugal. Conseguiu fazê-lo durante os noventa minutos. Na primeira parte não teve chances para marcar, mas parou o Man. City que, quando acelerou, colocou à prova o espanhol Antonio Adán.O poder dos citizens, que mudou muitos dos titulares, foi quase sempre territorial e com pouca objetividade. Rúben Amorim contou com a sua equipa muito concentrada nos momentos defensivos e, aqui ou ali, tentou sair rápido por Slimani e Paulinho. Não conseguiu incomodar Ederson (não fez uma defesa até ao intervalo), mas também não permitiu que os ingleses chegassem com a mesma acutilância apresentada em Alvalade, onde no primeiro tempo já venciam por 4-0.A abrir a segunda parte o City marcou por Gabriel Jesus, mas o lance acabaria por ser invalidade por fora de jogo. Com o City a jogar em ritmo de treino, Amorim fez entrar Edwards e a velocidade do inglês provocou calafrios na defesa dos citizens.À entrada do último quarto de hora, o Sporting subiu linhas e teve algumas boas chances para marcar. A melhor coube a Paulinho que, isolado por Edwards, permitiu a defesa ao guarda-redes Carson (entrou para o lugar de Ederson).Já nos descontos, o colosso inglês acabaria também por ter duas clamorosas ocasiões para marcar por Stones e Sterling. Seria um pesado castigo para os leões, que apesar da desproporção de forças conseguiram discutir o resultado até ao apito final.O leão cai de pé perante o finalista vencido da época passada e um dos principais favoritos a vencer este ano. Tal como já tinha acontecido em Alvalade, os adeptos leoninos acabaram a fazer a festa com o plantel.Marcus Edwards entrou no segundo tempo e o Sporting ganhou velocidade e imprevisibilidade na frente. O inglês esteve em quase todos os lances de perigo dos leões até ao final do encontro.O 5-0 era confortável, mas a lentidão e displicência apresentada durante alguns momentos eram desnecessárias. Guardiola poupou algumas estrelas e as que jogaram talvez preferissem não estar lá.Citizens pediram penálti de Ugarte sobre Gabriel Jesus aos 9’. Há contacto nas costas do brasileiro, mas o árbitro mandou seguir. Golo bem anulado por fora de jogo de Gabriel Jesus.Sterling surge isolado na cara de Antonio Adán, mas o guarda-redes espanhol saiu e fez uma grande defesa, impedido o golo do Manchester City, tal como já tinha feito aos 23’.Gabriel Jesus aproveita uma série de ressaltos para marcar já no interior da área do Sporting. O lance foi revisto pelo VAR e acabou por ser anulado, mantendo-se o 0-0.Numa rápida transição, Edwards, na zona frontal, isola Paulinho, que remata para defesa gigante de Carson (36 anos) que tinha substituído o ex-benfiquista Ederson.Noite mais tranquila do que estaria à espera. Defesas seguras aos 24’ e 38’.O líder do costume. Teve uma interceção decisiva aos 67 minutos.Como os restantes centrais, teve cortes que anularam lances de golo.Pouco atacou, mas ainda rematou ao lado aos 74’. Não foi dos melhores jogos para impressionar Guardiola.Tinha a responsabilidade de segurar o meio-campo e esteve à altura.A escassa velocidade do jogo, ao nível do que se vê nos veteranos, permitiu-lhe socorrer-se da sua experiência para fazer vários cortes que evitaram golos, como aos 23’, 38’ e 54’.A baixa intensidade do jogo ajudou a que cumprisse como médio. Fez o primeiro remate da equipa.Fechou o seu corredor com eficácia.Defender não é a praia dele. Mas tentou sempre cumprir a missão.Aos 76’, isolado, adicionou nova entrada ao registo de perdidas incríveis.Esforçado mas sem bola.Foi o único a acelerar o jogo do Sporting. Tem de juntar clarividência à intensidade.Pouco fez.Cumpriu na faixa.Estreia absoluta na equipa principal aos 16 anos.Batido num canto que quase dava golo.