O Sporting está à procura de um defesa-central, que jogue com o pé direito, para reforçar a equipa em janeiro. O perfil está traçado, assim como o orçamento: cinco milhões de euros.



A lesões de Luís Neto e de St. Juste, este último contratado neste defeso por 9,5 milhões de euros, ao Mainz, criaram um desequilíbrio no tridente defensivo, pois ambos jogam com o pé direito.









